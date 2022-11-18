Стала проясняться ситуация с ракетным инцидентом в Польше

Как пишет Infox, причиной изменения риторики может быть либо подтверждение версии о случайно упавшей на территории Польши ракете украинского ПВО, либо нежелание западных лидеров раздувать конфликт между НАТО и Россией.
Напомним, вечером 15 ноября польские власти сообщили о падении на территории страны двух ракет. В результате жертвами стали два человека. Минобороны России утверждает, что никаких ракетных ударов близ польско-украинской границы не было, а ракеты, обломки которых нашли на месте происшествия, не похожи на те средства поражения, что находятся на вооружении армии РФ.
Таким образом, опасность военного столкновения между РФ и НАТО, еще вчера казавшаяся вполне вероятной, откладывается. По меньшей мере до окончания разбирательства по инциденту.