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Стала проясняться ситуация с ракетным инцидентом в Польше

18 ноября 09:43
Лидеры стран НАТО от разговоров о ракетной атаке на Польшу перешли к высказываниям о «технической ошибке».

Как пишет Infox, причиной изменения риторики может быть либо подтверждение версии о случайно упавшей на территории Польши ракете украинского ПВО, либо нежелание западных лидеров раздувать конфликт между НАТО и Россией.

Напомним, вечером 15 ноября польские власти сообщили о падении на территории страны двух ракет. В результате жертвами стали два человека. Минобороны России утверждает, что никаких ракетных ударов близ польско-украинской границы не было, а ракеты, обломки которых нашли на месте происшествия, не похожи на те средства поражения, что находятся на вооружении армии РФ.

Таким образом, опасность военного столкновения между РФ и НАТО, еще вчера казавшаяся вполне вероятной, откладывается. По меньшей мере до окончания разбирательства по инциденту.

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