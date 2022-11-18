Шандалович: Семьям мобилизованных Карелии выделят 400 тысяч рублей

Элиссан Шандалович заявил, что в 2022 году в парламенте продолжили хорошую традицию обсуждения проекта бюджета в каждом профильном комитете, а не только в комитете по бюджету и налогам. Это позволяет депутатам принимать верные решения, что особенно актуально сейчас, с учетом сложной политической ситуации в мире и мощного санкционного давления. Несмотря на объективные трудности, проект бюджета демонстрирует достаточную устойчивость, подчеркнул Шандалович.