Шандалович: Семьям мобилизованных Карелии выделят 400 тысяч рублей

Депутаты поддержали поправку о направлении 400 тысяч рублей, сэкономленных Заксобранием республики после выхода из состава Парламентской конференции Балтийского моря, на нужды семей мобилизованных жителей республики.
Соответствующую инициативу выдвинули парламентарии Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец, Леонид Лиминчук, Сергей Шугаев, Марина Гуменникова, Галина Гореликова, Ирина Кузичева.
Председатель Заксобрания Элиссан Шандалович выразил убежденность в правильности решения покинуть европейскую организацию, ставшую площадкой для русофобских выступлений. Средства, сэкономленные на взносах за участие в парламентской конференции, нужнее в Карелии, жители которой сейчас выполняют боевые задачи вдали от дома, подытожил Шандалович, сообщает karelinform.ru.
В ходе заседания было выдвинуто предложение увеличить доходную и расходную части бюджета на текущий год на 723,5 миллиона рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений.
Таким образом, общий объем доходов составил 74,9 миллиарда рублей, расходов — 81,9 миллиарда рублей. Дефицит остался неизменным и не превысил семи миллиардов рублей.
Парламентарии Карелии также приняли в первом чтении проект бюджета республики на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов. Проектом регионального бюджета доходы запланированы в объеме 76,2 миллиарда рублей, расходы — 80 миллиардов рублей, дефицит — 3,8 миллиарда рублей. Среди приоритетов — оплата труда работников бюджетной сферы, соцподдержка, реализация национальных, инвестиционных и инфраструктурных проектов. Расходы на социальную сферу составляют 65% всего бюджета.
На нужды здравоохранения было предложено направить 13,8 миллиарда рублей, образования — 17,1 миллиарда рублей, на социальную защиту граждан — 12,9 миллиарда рублей, развитие транспортной системы — 12,6 миллиарда рублей.
Элиссан Шандалович заявил, что в 2022 году в парламенте продолжили хорошую традицию обсуждения проекта бюджета в каждом профильном комитете, а не только в комитете по бюджету и налогам. Это позволяет депутатам принимать верные решения, что особенно актуально сейчас, с учетом сложной политической ситуации в мире и мощного санкционного давления. Несмотря на объективные трудности, проект бюджета демонстрирует достаточную устойчивость, подчеркнул Шандалович.
Спикер карельского парламента также заметил, что некоторые вопросы по отдельным направлениям остаются нерешенными. Поэтому сейчас общая задача парламента и правительства заключается в том, чтобы продолжить работу над проектом бюджета. Парламенту Карелии предстоит провести серьезную работу ко второму чтению.
Срок подготовки поправок к законопроекту установлен до 28 ноября.