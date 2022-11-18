РАПК "Выбор" закрыл прием заявок на VIII Национальную премию

Оформить заявку можно на сайте премии http://premia-rapc.ru.
Впервые эта главная российская профессиональная премия в сфере политического консалтинга и избирательных технологий была вручена в 2016 году. Ее цель – выявление и поощрение специалистов в данной области. Лучшие практики 2022 года будут определены в 13 номинациях. Традиционно наиболее популярными остаются такие номинации, как «Лучшая линейка АПМ в Интернете», «Лучшее событие компании», «Лучший публичный аналитический доклад», «Лучший интернет-сайт, личная страница в соцсетях или электоральный аккаунт кандидата (партии)», «Новые инструменты избирательной кампании», пишет Newia.ru.
Вице-президент РАПК Алексей Куртов заявил, что участие в премии не только помогает конкурсантам заявить о себе как о профессионалах, но и обеспечивает возможность оценить уровень и качество работы коллег по цеху. Именно это событие, по мнению Куртова, выстраивает профессиональную среду, стандарты, помогает определить наилучшие практики.
Политический юрист, один из учредителей РАПК Олег Молчанов заявил, что РАПК входит в число лучших профобъединений специалистов, занятых в сфере политики. В первую очередь, это те, кто не участвует в ТВ-эфирах, не ведет публичной деятельности, предпочитая оставаться за кадром. Непубличная политика играет основную роль в принятии разных политических решений. Непубличность действий политических консультантов, политтехнологов неизбежно приводит к необходимости обмена опытом со «своими», поскольку нередко специалисты, работающие в рамках одной кампании, не знают, чем заняты их коллеги на другой территории. И премия РАПК создана именно с целью подобного обмена опытом, подытожил Молчанов.
Торжественная церемония награждения и чествования победителей намечена на 8 декабря 2022 года и состоится в Центре международной торговли в Москве.