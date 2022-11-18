РАПК "Выбор" закрыл прием заявок на VIII Национальную премию

Политический юрист, один из учредителей РАПК Олег Молчанов заявил, что РАПК входит в число лучших профобъединений специалистов, занятых в сфере политики. В первую очередь, это те, кто не участвует в ТВ-эфирах, не ведет публичной деятельности, предпочитая оставаться за кадром. Непубличная политика играет основную роль в принятии разных политических решений. Непубличность действий политических консультантов, политтехнологов неизбежно приводит к необходимости обмена опытом со «своими», поскольку нередко специалисты, работающие в рамках одной кампании, не знают, чем заняты их коллеги на другой территории. И премия РАПК создана именно с целью подобного обмена опытом, подытожил Молчанов.