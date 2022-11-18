Обезвоживание организма в холода оказалось опасным

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на RT и мнение врача-гастроэнтеролога Лаборатории «Гемотест», кандидата медицинских наук Екатерины Кашух.
Кашух напоминает, что в холодное время года люди редко задумываются об обезвоживании, тогда как и осенью, и зимой происходит существенная потеря жидкости. Люди носят теплую одежду, потеют, а обогреватели и центральное отопление сушат воздух, также влага активно испаряется через кожу. Кроме того, напоминает эксперт, в холодное время года люди чаще употребляют горячие напитки типа чая, кофе и какао, тогда как предпочтение рекомендуется отдавать несладким напиткам.
По мнению Екатерины Кашух, в среднем в холодное время года человеку желательно употреблять от двух до трех литров жидкости в день, детям — от одного до полутора литров. Впрочем, универсальных рекомендаций по поводу употребления жидкости, отмечает медик, нет.
Обезвоживание организма может возникнуть и в результате употребления алкогольных напитков. Они оказывают сосудорасширяющий эффект, вызывают ощущение тепла, которое, подчеркивает Кашух, ложное. Кожа теплеет, однако внутренняя температура тела, напротив, снижается. Кофе более эффективен — потеря жидкости от употребления не более двух чашек в день не будет значительной.