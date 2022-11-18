Обезвоживание организма в холода оказалось опасным

Кашух напоминает, что в холодное время года люди редко задумываются об обезвоживании, тогда как и осенью, и зимой происходит существенная потеря жидкости. Люди носят теплую одежду, потеют, а обогреватели и центральное отопление сушат воздух, также влага активно испаряется через кожу. Кроме того, напоминает эксперт, в холодное время года люди чаще употребляют горячие напитки типа чая, кофе и какао, тогда как предпочтение рекомендуется отдавать несладким напиткам.