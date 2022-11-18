На один меньше. В Омске окончательно решили снести детский сад

В мэрии Омска утвердили снос детского сада, расположенного по адресу 14-й Военный, дом 141/2. Распоряжение о сносе появилось на портале горадминистрации.
Это единственный детский сад в микрорайоне. Он не работает несколько лет, решение о невозможности его эксплуатации было принято в конце 2020 года, говорится в документе. Предполагалось, что в 2022 году для садика найдут инвестора, который согласится провести в нем масштабный капремонт. Однако этого не случилось, и детсад решили снести.
Отметим, что это не первый детсад, снос которого утвердили в этом году. Ранее горадминистрация согласовала снос детсада на проспекте Мира, который также признан аварийным.