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На один меньше. В Омске окончательно решили снести детский сад

Сегодня, 10:59
Фото: 1MI

В Омске снесут детский сад в 14-м Военном городке

В мэрии Омска утвердили снос детского сада, который признали аварийным.

В мэрии Омска утвердили снос детского сада, расположенного по адресу 14-й Военный, дом 141/2. Распоряжение о сносе появилось на портале горадминистрации.

Это единственный детский сад в микрорайоне. Он не работает несколько лет, решение о невозможности его эксплуатации было принято в конце 2020 года, говорится в документе. Предполагалось, что в 2022 году для садика найдут инвестора, который согласится провести в нем масштабный капремонт. Однако этого не случилось, и детсад решили снести.

Отметим, что это не первый детсад, снос которого утвердили в этом году. Ранее горадминистрация согласовала снос детсада на проспекте Мира, который также признан аварийным.

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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Детский сад#Снос
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