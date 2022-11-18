Дорожные работы в островном регионе — на особом контроле Валерия Лимаренко

Развитие дорожной инфраструктуры в Сахалинской области получило новый импульс. Островные власти и Федеральное дорожное агентство заключили меморандум о модернизации участков дорог общей протяжённостью почти 500 км на Сахалине и Курилах, а также обслуживание, строительство областных и муниципальных дорожных артерий. Документ подписали губернатор Валерий Лимаренко и руководитель государственного ведомства Роман Новиков.
— Это очень важный документ, отражающий интересы всех сахалинцев и курильчан. Сделан очередной шаг для того, чтобы улучшить качество дорог на островах, — отметил губернатор Валерий Лимаренко. — Строительством дорог мы занимаемся на системной основе. Два года назад добились передачи трассы Южно-Сахалинск — Оха в федеральную собственность. Это позволило ускорить асфальтирование трассы на севере острова и направить сэкономленные средства на ремонт дорожного покрытия в районах.
Как напомнил портал Sakh.online, Валерию Лимаренко удалось добиться того, что с 2021 года автодорога Южно-Сахалинск — Оха протяженностью 833,6 км получила статус автомобильной дороги федерального значения. Это позволило привлечь в область федеральные средства на содержание и ремонт этой дороги, что, соответственно, уменьшило расходы региональной казны. Также высвободившиеся финансовые средства были направлены на содержание и текущий ремонт муниципальных дорог и улиц. В итоге с 2021 года финансирование на эти цели было увеличено в пять раз по сравнению с 2020 годом.
Роман Новиков отметил, что на сегодня сделано практически всё, что планировалось, когда впервые составляли общий план работ по приведению дороги Южно-Сахалинск — Оха в нормативное состояние.
— Хочу отметить, что у нас очень здорово получается выполнять всё, что мы с вами намечали, — оценил совместную работу Роман Новиков.
Он отметил, что к 2024 году совместными усилиями будет ликвидирован 200-километровый грунтовый разрыв и дорога будет в асфальтобетонном исполнении.
Новым документом предусмотрено проведение ремонта на участках Южно-Сахалинск — Корсаков и Южно-Сахалинск — Холмск. Работы запланированы на юго-западном и северо-западном участках областного центра, подъезде к аэропорту. В поле особого внимания — дороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск, Арсентьевка — Ильинское, Южно-Курильск — Головнино, Курильск — аэропорт Буревестник.
Отметим, выполнение дорожных работ находится на особом контроле Валерия Лимаренко. Так, за последние три года на островах капитально отремонтировали, реконструировали и построили 30 участков региональных дорог и 34 — муниципальных.
По поручению губернатора, правительство Сахалинской области не только плотно занимается вопросами ремонта и строительства новых дорог, но, что немаловажно, следит за их текущем содержанием. Так, на всём протяжении гарантийного периода состояние сданных ранее объектов контролируется профильными ведомствами и общественниками, и, в случае выявления дефектов, подрядчики устраняют их за собственный счёт.