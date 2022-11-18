Депутат предложил запретить продажу долей в квартирах под видом студий

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на RT и на заявление депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника.
Павел Крупник в своем обращении к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину отметил, что большая часть объектов, которые позиционируются как студии, находится в старом фонде, преимущественно в центре Москвы, Петербурга. Соответственно, они привлекают потенциальных покупателей расположением. Как правило, владельцы многокомнатных квартир не согласовывают переустройство помещений в соответствии с ЖК РФ, и вводят покупателей в заблуждение за счет низкой стоимости и расположения.
Депутат предложил запретить продажу таких объектов и ужесточить административную ответственность за самовольную перепланировку помещений в многоквартирных домах либо установить отдельный состав административного правонарушения.