Депутат предложил запретить продажу долей в квартирах под видом студий

Павел Крупник в своем обращении к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину отметил, что большая часть объектов, которые позиционируются как студии, находится в старом фонде, преимущественно в центре Москвы, Петербурга. Соответственно, они привлекают потенциальных покупателей расположением. Как правило, владельцы многокомнатных квартир не согласовывают переустройство помещений в соответствии с ЖК РФ, и вводят покупателей в заблуждение за счет низкой стоимости и расположения.