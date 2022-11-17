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Отгрузки строительно-дорожной техники в России сократились с начала 2022 года

Сегодня, 17:11
В Росспецмаше сообщили, что из-за поставок комплектующих в РФ снизились объёмы производства дорожной и строительной техники. В настоящее время производители ищут новые логистические и другие схемы.

 

Как сообщает газета “Известия”, по итогам января-сентября текущего года отгрузки экскаваторов-погрузчиков снизились на 52%, катков – на 28%, кранов-трубоукладчиков – на 17%, автокранов – на 4%. При этом аналитики отмечают, что весной 2022 года, по сравнению с тем же периодом 2021-го число заказов на такую технику существенно снизилось.

Также в Россспецмаше отметили, что из-за логистических проблем увеличилась стоимость комплектующих, а следовательно и техники. 

Специалисты считают, что сейчас отечественная техника выигрывает по сравнению с импортной и дело не только в цене. Наши машины и раньше ценились не только в России, но и за рубежом, из-за их надёжности и неприхотливости. Благодаря этому в 2021 году отечественные гусеничные экскаваторы стали лидерами по продажам, обогнав производителей из Великобритании, Германии и Франции..

 

#Светлана Павлова
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