Отгрузки строительно-дорожной техники в России сократились с начала 2022 года

Как сообщает газета “Известия”, по итогам января-сентября текущего года отгрузки экскаваторов-погрузчиков снизились на 52%, катков – на 28%, кранов-трубоукладчиков – на 17%, автокранов – на 4%. При этом аналитики отмечают, что весной 2022 года, по сравнению с тем же периодом 2021-го число заказов на такую технику существенно снизилось.
Также в Россспецмаше отметили, что из-за логистических проблем увеличилась стоимость комплектующих, а следовательно и техники.
Специалисты считают, что сейчас отечественная техника выигрывает по сравнению с импортной и дело не только в цене. Наши машины и раньше ценились не только в России, но и за рубежом, из-за их надёжности и неприхотливости. Благодаря этому в 2021 году отечественные гусеничные экскаваторы стали лидерами по продажам, обогнав производителей из Великобритании, Германии и Франции..