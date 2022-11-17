Отгрузки строительно-дорожной техники в России сократились с начала 2022 года

Специалисты считают, что сейчас отечественная техника выигрывает по сравнению с импортной и дело не только в цене. Наши машины и раньше ценились не только в России, но и за рубежом, из-за их надёжности и неприхотливости. Благодаря этому в 2021 году отечественные гусеничные экскаваторы стали лидерами по продажам, обогнав производителей из Великобритании, Германии и Франции..