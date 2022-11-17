Омич хотел устроиться на работу, но напился и угнал грузовик техпомощи

Полицейские выяснили, что нетрезвый гражданин приехал в Омск из Исилькуля, чтобы устроиться на работу. Мужчина выпил и отправился гулять по городу, когда заметил открытую машину, а в ней — ключи в замке зажигания. Тогда он решил прокатиться на авто. Возбуждены уголовные дела.