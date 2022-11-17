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Омич хотел устроиться на работу, но напился и угнал грузовик техпомощи

Сегодня, 06:26
Фото: 1MI

Нетрезвый омич угнал грузовик техпомощи вместо трудойстройства

Мужчина приехал в Омск, чтобы найти работу. Но прогулка по городу и чужой незапертый автомобиль изменили его планы.

В Омске 44-летний нетрезвый мужчина угнал автомобиль техпомощи. В полицию позвонил диспетчер муниципального предприятия «Электрический транспорт» и рассказал об угоне служебного «Урала» с улицы Марченко.

Выяснилось, что водитель машины приехал на остановку «Ж/д вокзал», чтобы отремонтировать троллейбус. Когда сотрудник предприятия закончил ремонт, он оставил машину возле диспетчерской, а сам ушел на обед. Когда мужчина вернулся, он обнаружил, что автомобиль пропал.

Через 40 минут угнанное авто остановили на улице Волгоградской. В кабине водителя находился мужчина без водительских прав. Алкотектор показал 0.766 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На мужчину составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде.

Полицейские выяснили, что нетрезвый гражданин приехал в Омск из Исилькуля, чтобы устроиться на работу. Мужчина выпил и отправился гулять по городу, когда заметил открытую машину, а в ней — ключи в замке зажигания. Тогда он решил прокатиться на авто. Возбуждены уголовные дела.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Уголовное дело#ГИБДД#Угон#Угон автомобиля
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