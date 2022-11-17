Омич хотел устроиться на работу, но напился и угнал грузовик техпомощи

В Омске 44-летний нетрезвый мужчина угнал автомобиль техпомощи. В полицию позвонил диспетчер муниципального предприятия «Электрический транспорт» и рассказал об угоне служебного «Урала» с улицы Марченко.
Выяснилось, что водитель машины приехал на остановку «Ж/д вокзал», чтобы отремонтировать троллейбус. Когда сотрудник предприятия закончил ремонт, он оставил машину возле диспетчерской, а сам ушел на обед. Когда мужчина вернулся, он обнаружил, что автомобиль пропал.
Через 40 минут угнанное авто остановили на улице Волгоградской. В кабине водителя находился мужчина без водительских прав. Алкотектор показал 0.766 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На мужчину составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде.
Полицейские выяснили, что нетрезвый гражданин приехал в Омск из Исилькуля, чтобы устроиться на работу. Мужчина выпил и отправился гулять по городу, когда заметил открытую машину, а в ней — ключи в замке зажигания. Тогда он решил прокатиться на авто. Возбуждены уголовные дела.