Не уступил дорогу. В Омске водитель иномарки отправил в больницу двоих детей

Вчера, 16 ноября, в Омске произошла авария на Космическом проспекте. Очевидцы сообщили о ДТП в Госавтоинспекцию в 19:30.
По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля Nissan ехал по Космическому проспекту со стороны улицы Индустриальная. Во время поворота на улицу Петра Осминина он не уступил дорогу и врезался в автомобиль «ВАЗ-21099», который ехал во встречном направлении.
В результате ДТП пострадали два пассажира «ВАЗа» — 6-летняя и 4-летняя девочки. Им потребовалась медицинская помощь. Полиция проводит проверку.