Не уступил дорогу. В Омске водитель иномарки отправил в больницу двоих детей

По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля Nissan ехал по Космическому проспекту со стороны улицы Индустриальная. Во время поворота на улицу Петра Осминина он не уступил дорогу и врезался в автомобиль «ВАЗ-21099», который ехал во встречном направлении.