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Не уступил дорогу. В Омске водитель иномарки отправил в больницу двоих детей

Сегодня, 02:25
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске два ребенка пострадали в ДТП между ВАЗом и иномаркой

Маленькие пассажирки ехали в автомобиле, в который врезался виновник аварии.

Вчера, 16 ноября, в Омске произошла авария на Космическом проспекте. Очевидцы сообщили о ДТП в Госавтоинспекцию в 19:30.

По предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля Nissan ехал по Космическому проспекту со стороны улицы Индустриальная. Во время поворота на улицу Петра Осминина он не уступил дорогу и врезался в автомобиль «ВАЗ-21099», который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали два пассажира «ВАЗа» — 6-летняя и 4-летняя девочки. Им потребовалась медицинская помощь. Полиция проводит проверку.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#ГИБДД#ДТП#Дети
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