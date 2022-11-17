Маск поставил сотрудникам Twitter ультиматум

В статье The Washington Post говорится, что новый владелец Twitter предложил тем, кто не хочет работать в “хардкорном” режиме уйти с трёхмесячным выходным пособием.
Как сообщает газета “Известия”, сотрудники компании должны будут подписать особое соглашение, если намерены остаться в Twitter.
В электронном письме, которое было отправлено всем сотрудникам, говорилось, что новый Twitter – это “долгие часы работы с высокой интенсивностью”.
Напомним, Маск уже вдвое уменьшил число сотрудников соцсети. Ожидается, что новое требование приведёт к ещё большему сокращению.