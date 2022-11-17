Город55
ГлавноеВсе новости

Маск поставил сотрудникам Twitter ультиматум

Сегодня, 17:23
Недавно купивший соцсеть Илон Маск предложил сотрудникам или увольняться, или готовиться к росту объёмов работы.

В статье The Washington Post говорится, что новый владелец Twitter предложил тем, кто не хочет работать в “хардкорном” режиме уйти с трёхмесячным выходным пособием. 

Как сообщает газета “Известия”, сотрудники компании должны будут подписать особое соглашение, если намерены остаться в Twitter.

В электронном письме, которое было отправлено всем сотрудникам, говорилось, что новый Twitter – это “долгие часы работы с высокой интенсивностью”.

Напомним, Маск уже вдвое уменьшил число сотрудников соцсети. Ожидается, что новое требование приведёт к ещё большему сокращению. 

 

 

#Светлана Павлова
Подпишитесь
«Тебя заберет тьма». Омич нарисовал на двери ветерана нацистский символ
Сегодня, 12:51
Закон бумеранга. СКК имени Блинова отдаст подрядчику в три раза больше, чем взыскал
Сегодня, 15:18
В Омске решили выставить на продажу здание известного кинотеатра
Сегодня, 10:50
Из Омской области в зону СВО уедет еще одна группа мобилизованных
Сегодня, 16:29
В Омске официально утвердили 78 маршрутов, которые переведут на регулируемый тариф
Сегодня, 14:34
Никогда такого не было, и вот опять. Утром Омск превратился в очередную пробку
Сегодня, 09:09