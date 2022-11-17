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Эксперт объяснила, кому из россиян пересчитают пенсии

Сегодня, 07:42
Фото: pfr.gov.ru
Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева сообщила, что индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) гражданам увеличивается в соответствии с планом или при определенных обстоятельствах.

По ее словам, повышению выплат способствуют увеличение ИПК работающим пенсионерам 1 августа и ежегодная индексация 1 января, пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Прайм».

Кроме того, размер выплат может вырасти, когда пенсионеру исполнится восемьдесят лет, а также в случае изменения количества иждивенцев и группы инвалидности. При этом получателю выплат не нужно будет дополнительно представлять никакие документы в Пенсионный фонд России (ПФР).

Однако, по словам Ногайлиевой, это придется сделать после назначения пенсии, если вскроются новые данные о стаже за период до 1 января 2022 года, работе в условиях Крайнего Севера или в сельской местности и другие — во всех этих случаях можно подать заявление на повышение фиксированной пенсии на «Госуслугах».

#Общество
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