Эксперт объяснила, кому из россиян пересчитают пенсии

Однако, по словам Ногайлиевой, это придется сделать после назначения пенсии, если вскроются новые данные о стаже за период до 1 января 2022 года, работе в условиях Крайнего Севера или в сельской местности и другие — во всех этих случаях можно подать заявление на повышение фиксированной пенсии на «Госуслугах».