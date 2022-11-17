Эксперт объяснила, кому из россиян пересчитают пенсии

По ее словам, повышению выплат способствуют увеличение ИПК работающим пенсионерам 1 августа и ежегодная индексация 1 января, пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Прайм».
Кроме того, размер выплат может вырасти, когда пенсионеру исполнится восемьдесят лет, а также в случае изменения количества иждивенцев и группы инвалидности. При этом получателю выплат не нужно будет дополнительно представлять никакие документы в Пенсионный фонд России (ПФР).
Однако, по словам Ногайлиевой, это придется сделать после назначения пенсии, если вскроются новые данные о стаже за период до 1 января 2022 года, работе в условиях Крайнего Севера или в сельской местности и другие — во всех этих случаях можно подать заявление на повышение фиксированной пенсии на «Госуслугах».