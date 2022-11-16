В Twitter* скептически отнеслись к оценке Столтенберга насчет вывода ВС РФ из Херсона

Однако пользователи соцсети не разделили его точку зрения. Напротив, люди увидели в словах генсека НАТО фальшь и лицемерие. По мнению комментаторов, такая откровенная радость по поводу затягивания конфликта на Украине выглядит по меньшей мере странно. Кроме того, пользователи обвинили Столтенберга в том, что он выступает в роли «проплаченного рупора НАТО», и что он «полон решимости продлить кровопролитие на Украине».