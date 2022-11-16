В Twitter* скептически отнеслись к оценке Столтенберга насчет вывода ВС РФ из Херсона

Ранее Столтенберг в своем официальном Twitter*-аккаунте написал, что оставление Херсона Россией говорит о «невообразимой храбрости вооруженных сил Украины» и показывает значимость поддержки Киева странами Запада, пишет Pravda.Ru.
Однако пользователи соцсети не разделили его точку зрения. Напротив, люди увидели в словах генсека НАТО фальшь и лицемерие. По мнению комментаторов, такая откровенная радость по поводу затягивания конфликта на Украине выглядит по меньшей мере странно. Кроме того, пользователи обвинили Столтенберга в том, что он выступает в роли «проплаченного рупора НАТО», и что он «полон решимости продлить кровопролитие на Украине».
В итоге читатели в большинстве своем пришли к выводу, что уход армии РФ из Херсона был вызван не «храбрыми украинскими военными», а продуманной стратегией российских властей, понять которую не могут ни Киев, ни его западные кураторы.
* В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.