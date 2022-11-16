В Турции с уверенностью предположили, что приказ о теракте в Стамбуле был отдан в США

Он отметил, что управление деятельностью запрещенных в Турции организаций (Рабочая партия Курдистана и FETÖ) осуществляется из США, при этом американские власти также располагают данными о планах «Исламского государства»*. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание Aydınlık.
Ранее власти Турции отказались принимать соболезнования от посольства США по поводу теракта в Стамбуле, так как организация, подозреваемая в его осуществлении, могла быть связана с Рабочей партией Курдистана, поддерживаемой американским правительством.
Напомним, мощный взрыв в центре Стамбула раздался 13 ноября. В результате погибли шестеро и пострадали несколько десятков человек.
* Признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ