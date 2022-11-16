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В Турции с уверенностью предположили, что приказ о теракте в Стамбуле был отдан в США

Сегодня, 07:01
Фото: pxhere.com
Турецкий политик, лидер партии «Родина» Догу Перинчек заключил, что распоряжение провести в Стамбуле теракт последовало от американских кураторов террористов.

Он отметил, что управление деятельностью запрещенных в Турции организаций (Рабочая партия Курдистана и FETÖ) осуществляется из США, при этом американские власти также располагают данными о планах «Исламского государства»*. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание Aydınlık.

Ранее власти Турции отказались принимать соболезнования от посольства США по поводу теракта в Стамбуле, так как организация, подозреваемая в его осуществлении, могла быть связана с Рабочей партией Курдистана, поддерживаемой американским правительством. 

Напомним, мощный взрыв в центре Стамбула раздался 13 ноября. В результате погибли шестеро и пострадали несколько десятков человек. 

* Признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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