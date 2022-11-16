Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Трамп не присутствовал в Конгрессе с целью дачи показаний по делу о штурме Капитолия

Сегодня, 07:41
Фото: piqsels.com
Бывший президент США Дональд Трамп не пришел в Конгресс по повестке для дачи показаний по делу о штурме Капитолия перед спецкомитетом палаты представителей.

Заявление об отсутствии Трампа сделали председатель Демократической партии Бенни Томпсон и сопредседатель Республиканской партии Лиз Чейни. Они подчеркнули, что Трамп своей неявкой проигнорировал повестку, выданную ему в октябре 2022 года. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Reuters.

Представители комиссии пока не уточняют, какие меры могут в дальнейшем применить в отношении бывшего президента США, однако в совместном заявлении подчеркивается, что Трамп «скрывается от расследования Специального комитета и отказывается делать то, что сделали более тысячи других свидетелей».

Сам Дональд Трамп после вызова по слушанию по штурму Капитолия выразил недовольство, назвав комитет палаты, занимающийся расследованием, «тотальной чушью», способствующей еще большему разделению государства.

#В мире
Подпишитесь
«Верните наши деньги!»: клиенты омской юрфирмы ИП Латынцев нашли ее по новому адресу
Вчера, 14:05
Назван кандидат на пост генменеджера омского «Авангарда»
Сегодня, 15:35
Третий карантин за год. В Омской области выявили новый очаг опасного вируса
Сегодня, 16:07
Стало известно, кто займется строительством троллейбусной сети на Левобережье Омска
Сегодня, 11:03
Военный следком возбудил уголовное дело после драки в Омске
Сегодня, 11:34
Омичи пережили многочасовое ожидание рейсов. Омский аэропорт снова придут проверять
Сегодня, 12:55