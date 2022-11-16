Трамп не присутствовал в Конгрессе с целью дачи показаний по делу о штурме Капитолия

Представители комиссии пока не уточняют, какие меры могут в дальнейшем применить в отношении бывшего президента США, однако в совместном заявлении подчеркивается, что Трамп «скрывается от расследования Специального комитета и отказывается делать то, что сделали более тысячи других свидетелей».