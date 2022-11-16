Трамп не присутствовал в Конгрессе с целью дачи показаний по делу о штурме Капитолия

Заявление об отсутствии Трампа сделали председатель Демократической партии Бенни Томпсон и сопредседатель Республиканской партии Лиз Чейни. Они подчеркнули, что Трамп своей неявкой проигнорировал повестку, выданную ему в октябре 2022 года. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Reuters.
Представители комиссии пока не уточняют, какие меры могут в дальнейшем применить в отношении бывшего президента США, однако в совместном заявлении подчеркивается, что Трамп «скрывается от расследования Специального комитета и отказывается делать то, что сделали более тысячи других свидетелей».
Сам Дональд Трамп после вызова по слушанию по штурму Капитолия выразил недовольство, назвав комитет палаты, занимающийся расследованием, «тотальной чушью», способствующей еще большему разделению государства.