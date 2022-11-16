Специалист рассказал, чем чревато переохлаждение

Он отметил, что при переохлаждении у людей может возникать так называемая холодовая аллергия (холодовая крапивница), которая проявляется в виде кожных высыпаний или красных пятен, нередко сопровождающихся зудом, слабостью и беспокойством. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Газету.Ru».