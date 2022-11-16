Специалист рассказал, чем чревато переохлаждение

Он отметил, что при переохлаждении у людей может возникать так называемая холодовая аллергия (холодовая крапивница), которая проявляется в виде кожных высыпаний или красных пятен, нередко сопровождающихся зудом, слабостью и беспокойством. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Газету.Ru».
По словам Хомякова, при воздействии холода на организм также уменьшается уровень защиты слизистых оболочек и снижается местный иммунитет, что, в свою очередь, повышает риск подхватить ОРВИ. И наконец, как сообщил врач, переохлаждение может спровоцировать головную боль, отит, пневмонию, выпадение волос, цистит, простатит, воспаление придатков матки у женщин и многие другие неприятные заболевания.
Чтобы избежать последствий воздействия на организм холодного воздуха, врач рекомендовал зимой больше двигаться, а для занятий на улице правильно подбирать одежду и обувь.