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Специалист рассказал, чем чревато переохлаждение

Сегодня, 07:10
Фото: pxhere.com
Доктор медицинских наук, главврач одной из столичных частных клиник Сергей Хомяков объяснил, как холодная погода может негативно повлиять на человеческий организм.

Он отметил, что при переохлаждении у людей может возникать так называемая холодовая аллергия (холодовая крапивница), которая проявляется в виде кожных высыпаний или красных пятен, нередко сопровождающихся зудом, слабостью и беспокойством. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Газету.Ru».

По словам Хомякова, при воздействии холода на организм также уменьшается уровень защиты слизистых оболочек и снижается местный иммунитет, что, в свою очередь,  повышает риск подхватить ОРВИ. И наконец, как сообщил врач, переохлаждение может спровоцировать головную боль, отит, пневмонию, выпадение волос, цистит, простатит, воспаление придатков матки у женщин и многие другие неприятные заболевания. 

Чтобы избежать последствий воздействия на организм холодного воздуха, врач рекомендовал зимой больше двигаться, а для занятий на улице правильно подбирать одежду и обувь.

#Общество
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