RT запустил онлайн-вещание на сербском языке RT Balkan

Как сообщает russian.rt.com, новый мультимедиа портал будет освещать самые актуальные события в регионах и во всем мире с альтернативной точки зрения. “Наверное, нас нигде в мире так не ждали, как здесь. А к дорогим сербам хочу обратиться на их языке: “Браћо, гледајте RT”, – заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.