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RT запустил онлайн-вещание на сербском языке RT Balkan

Сегодня, 00:13
RT запустил проект онлайн-вещания на сербском языке – RT Balkan. Старт телевещания на сербском планируется до 2024 года.

Как сообщает russian.rt.com, новый мультимедиа портал будет освещать самые актуальные события в регионах и во всем мире с альтернативной точки зрения. “Наверное, нас нигде в мире так не ждали, как здесь. А к дорогим сербам хочу обратиться на их языке: “Браћо, гледајте RT”, – заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По словам главного редактора RT Balkan Елены Милинчич, сейчас у жителей региона появится доступ к RT на сербском языке, что предоставит более полную информационную картину сегодняшнего мира. Она отметила, что для страны – большой вызов стать частью медиапространства Балкан. “Мы к нему готовы”, – заявила Милинчич.

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