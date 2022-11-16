Раздельный сбор мусора внедряется на островах по поручению Валерия Лимаренко

В Сахалинской области ещё один район присоединился к более экологически безопасной для природы практике — раздельному сбору бытовых отходов. Первые 25 контейнеров для пластика, стекла и металла появились в Томаринском городском округе. Всего планируется установить более 170.
В 2022 году по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко к раздельному сбору отходов присоединятся все районы острова. Жители районов, в которых уже практикуется раздельный сбор, положительно оценивают инициативу главы региона. Для большинства островитян вопросы экологии остаются актуальными. Люди хотят жить на чистых островах, любоваться природой, не загрязнённой человеком. Кроме того, во многом за счёт уникальной окружающей среды, не испорченной деятельностью людей, Сахалин и Курилы привлекают многочисленных туристов.
Свой вклад в защиту островной природы может внести любой житель области — заранее у себя дома сортировать свой мусор, а потом распределить его по контейнерам для пластика, стекла, алюминиевых и жестяных банок. Собранные отходы пройдут сортировку и будут отправлены на переработку. Всего с начала года в Сахалинской области вывезли более 900 тонн вторичного сырья.
Кстати, как напоминает портал Sakh.online, на островной территории сформирована и успешно работает комплексная программа, призванная снизить техногенную нагрузку на экологию региона. В её рамках идут мероприятия по газификации региона, энергосбережению и повышению энергоэффективности, переводу транспорта на экологически чистые виды топлива, развитию возобновляемой энергетики и другим. Глава региона Валерий Лимаренко подчёркивает: за три года реализации на территории Сахалинской области комплексной климатической программы на 20% сократились вредные выбросы в окружающую среду.