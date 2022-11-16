Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Президент РФ присвоил звание “Город воинской доблести” Мариуполю и Мелитополю

Сегодня, 10:20
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указы о присвоении звания “Город воинской доблести” Мариуполю и Мелитополю. Луганск и Горловка получили звание “Город трудовой доблести” за вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Российское звание “Город воинской доблести” равнозначно советскому “Город-герой”. Инициировал присвоение почетного звания Мелитополю и Мариуполю глава Российской академии наук Геннадий Красников. После глубокой экспертизы в РАН пришли к выводу, что указанные города достойны этого статуса, пишет newsnn.ru.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в соцсети прокомментировал присвоение почётного звания находящимся в Донецкой народной республике Мариуполю и Горловке. По его словам, это не только дань героическому прошлому, но и мост в будущее. Пушилин подчеркнул, что следующие поколения должны знать историю, чтобы понимать, как охранять Россию.

Также он отметил, что именно преданность истории своей страны и своей малой родины и гордость за Великую Победу подняли в 2014 году Донбасс на борьбу с киевским режимом.

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил президента за звание “Город трудовой доблести”, присвоенное Луганску, и поздравил горожан. Он напомнил, что луганчане в годы ВОВ самоотверженно работали, приближая победу над нацистской Германией. Они внесли значительный вклад в общую Великую Победу. Спустя 70 лет их потомки доказали, что достойны памяти предков.

 

#Светлана Павлова
Подпишитесь
«Верните наши деньги!»: клиенты омской юрфирмы ИП Латынцев нашли ее по новому адресу
Вчера, 14:05
Назван кандидат на пост генменеджера омского «Авангарда»
Сегодня, 15:35
Третий карантин за год. В Омской области выявили новый очаг опасного вируса
Сегодня, 16:07
Стало известно, кто займется строительством троллейбусной сети на Левобережье Омска
Сегодня, 11:03
Военный следком возбудил уголовное дело после драки в Омске
Сегодня, 11:34
Омичи пережили многочасовое ожидание рейсов. Омский аэропорт снова придут проверять
Сегодня, 12:55