Президент РФ присвоил звание “Город воинской доблести” Мариуполю и Мелитополю

Российское звание “Город воинской доблести” равнозначно советскому “Город-герой”. Инициировал присвоение почетного звания Мелитополю и Мариуполю глава Российской академии наук Геннадий Красников. После глубокой экспертизы в РАН пришли к выводу, что указанные города достойны этого статуса, пишет newsnn.ru.
Врио главы ДНР Денис Пушилин в соцсети прокомментировал присвоение почётного звания находящимся в Донецкой народной республике Мариуполю и Горловке. По его словам, это не только дань героическому прошлому, но и мост в будущее. Пушилин подчеркнул, что следующие поколения должны знать историю, чтобы понимать, как охранять Россию.
Также он отметил, что именно преданность истории своей страны и своей малой родины и гордость за Великую Победу подняли в 2014 году Донбасс на борьбу с киевским режимом.
Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил президента за звание “Город трудовой доблести”, присвоенное Луганску, и поздравил горожан. Он напомнил, что луганчане в годы ВОВ самоотверженно работали, приближая победу над нацистской Германией. Они внесли значительный вклад в общую Великую Победу. Спустя 70 лет их потомки доказали, что достойны памяти предков.