Президент РФ присвоил звание “Город воинской доблести” Мариуполю и Мелитополю

Врио главы ДНР Денис Пушилин в соцсети прокомментировал присвоение почётного звания находящимся в Донецкой народной республике Мариуполю и Горловке. По его словам, это не только дань героическому прошлому, но и мост в будущее. Пушилин подчеркнул, что следующие поколения должны знать историю, чтобы понимать, как охранять Россию.