Немецкая партия «Зеленые» предложила детям игру «Долгий путь банана»

Из материала немецкого журналиста Юлиана Райхельта следует, что детей информируют об ужасных способах попадания в магазины тропических фруктов. Партия "Зеленые" предлагает подрастающему поколению более экологичную жизнь, пишет Pravda.Ru.
Авторы игры под названием "Долгий путь банана" акцентировали внимание на том, что фрукты доставляют сначала корабли, а затем грузовой автотранспорт, который едет очень долго, постоянно выбрасывая в атмосферу углекислый газ.
«Мы можем иногда отказаться от бананов?" — интересуются у детей.
Райхельт назвал план немецкой партии дьявольски хорошим: дети поведут родителей в биомагазины, и после этого они будут голосовать за "Зеленых".