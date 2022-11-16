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Немецкая партия «Зеленые» предложила детям игру «Долгий путь банана»

Сегодня, 15:12
В поисках новых избирателей немецкая политическая партия "Зеленые" пошла ва-банк и активно промывает мозги воспитанникам детских садов.

Из материала немецкого журналиста Юлиана Райхельта следует, что детей информируют об ужасных способах попадания в магазины тропических фруктов. Партия "Зеленые" предлагает подрастающему поколению более экологичную жизнь, пишет Pravda.Ru.  

Авторы игры под названием "Долгий путь банана" акцентировали внимание на том, что фрукты доставляют сначала корабли, а затем грузовой автотранспорт, который едет очень долго, постоянно выбрасывая в атмосферу углекислый газ.

«Мы можем иногда отказаться от бананов?" — интересуются у детей.

Райхельт назвал план немецкой партии дьявольски хорошим: дети поведут родителей в биомагазины, и после этого они будут голосовать за "Зеленых". 

#Светлана Павлова
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