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На Камчатке задержали обвиняемого в гибели девяти туристов гида

Сегодня, 12:37
Фото: 1MI
На Камчатке задержан гид, руководившей группой туристов, которая следовала на вулкан Ключевская Сопка. Девять туристов при восхождении погибли, в том числе, один сопровождавший.

В конце августа этого года группа, состоявшая из восьми туристов, совершала восхождение на вулкан при сопровождении гидов из Новосибирска. Спустя несколько дней спасатели получили тревожный сигнал — при падении с высоты погибли пять человек. Позднее стало известно о гибели еще четырех человек,сообщает 360tv.ru со ссылкой на СК РФ по региону.

По делу задержан подозреваемый — 30-летний гид, который принимал участие в восхождении на вулкан, и сопровождал туристов. Ему предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, и повлекших смерть нескольких человек. Мужчина находится в СИЗО. Прокуратура проводит проверку деятельности компании, которая организовала тур на вулкан. 

#Происшествия
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