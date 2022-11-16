На Камчатке задержали обвиняемого в гибели девяти туристов гида

В конце августа этого года группа, состоявшая из восьми туристов, совершала восхождение на вулкан при сопровождении гидов из Новосибирска. Спустя несколько дней спасатели получили тревожный сигнал — при падении с высоты погибли пять человек. Позднее стало известно о гибели еще четырех человек,сообщает 360tv.ru со ссылкой на СК РФ по региону.
По делу задержан подозреваемый — 30-летний гид, который принимал участие в восхождении на вулкан, и сопровождал туристов. Ему предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, и повлекших смерть нескольких человек. Мужчина находится в СИЗО. Прокуратура проводит проверку деятельности компании, которая организовала тур на вулкан.