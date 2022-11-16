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Мнение эксперта — как изменятся цены на мясо в России в 2023г

Сегодня, 14:29
Глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, как по его мнению будет меняться стоимость мяса в следующем году.

Как пишет INFOX.RU, эксперт поделился с россиянами, что можно не опасаться серьезных скачков цен.

По его словам, в РФ мяса производится больше, чем потребляется. А в текущем году стало производится еще больше мяса птицы и свинины. В результате, на начало ноября цены снизились на показатель от 5 до 25 %, по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Говядины также в избытке на отечественном рынке, наблюдается падение цен на 10-15%.

Сергей Юшин предположил, что в 2023 году может подорожать свинина, так как на нее приходится 80% спроса. По словам эксперта низкая стоимость мяса свинины будет сбивать цену на говядину.

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