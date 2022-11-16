Максим Аверин рассказал о работе на посту худрука в Сочи

О своей работе он рассказал в интервью 360tv.ru, также упомянув и свой первый проект, который он поставил в новой должности.
По словам Аверина, Сочинское концертно-филармоническое объединение — огромный коллектив людей, оркестр народных инструментов, органный зал, вокалисты и солисты. В ближайшее время начнут работу вокальная детская студия. Первый проект, который артист поставил в должности худрука — «Щелкунчик». Он гастролирует по России, читая сказку собственного авторства.
Проект, созданный с Сочинским концертно-филармоническим объединением, Максим Аверин назвал делом чести, и напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Сочи был городом-госпиталем, и об этом мало кто знает. Именно поэтому Аверин решил выбрать такую тему для своего первого проекта.