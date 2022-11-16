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Максим Аверин рассказал о работе на посту худрука в Сочи

Сегодня, 07:44
Фото: vk.com/zimniyteatrorganhall
Актер театра и кино, телеведущий и режиссер Максим Аверин с 2021 года занимает пост художественного руководителя Сочинского концертно-филармонического объединения.

О своей работе он рассказал в интервью 360tv.ru, также упомянув и свой первый проект, который он поставил в новой должности.

По словам Аверина, Сочинское концертно-филармоническое объединение — огромный коллектив людей, оркестр народных инструментов, органный зал, вокалисты и солисты. В ближайшее время начнут работу вокальная детская студия. Первый проект, который артист поставил в должности худрука — «Щелкунчик». Он гастролирует по России, читая сказку собственного авторства.

Проект, созданный с Сочинским концертно-филармоническим объединением, Максим Аверин назвал делом чести, и напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Сочи был городом-госпиталем, и об этом мало кто знает. Именно поэтому Аверин решил выбрать такую тему для своего первого проекта.

#Общество
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