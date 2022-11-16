Максим Аверин рассказал о работе на посту худрука в Сочи

Проект, созданный с Сочинским концертно-филармоническим объединением, Максим Аверин назвал делом чести, и напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Сочи был городом-госпиталем, и об этом мало кто знает. Именно поэтому Аверин решил выбрать такую тему для своего первого проекта.