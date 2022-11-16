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Более 50% россиян сортируют мусор

Сегодня, 07:39
Фото: 1MI
Проблемы экологии беспокоят большую часть населения России.

Порядка 84% россиян обеспокоены проблемами экологии, пишет 360tv.ru, ссылаясь на RT и на результаты опроса специалистов мобильного приложения «Город» и финансового маркетплейса «Сравни».

54% россиян, прошедших опрос, признались, что ведут экологичный образ жизни частично, а именно — экономят воду, электричество, сортируют мусор. Кроме того, 56% жителей России обеспокоены загрязнением воздуха, воды, прочих природных ресурсов, 14% россиян волнует вырубка лесов, а 13% беспокоятся по поводу разрушения озонового слоя и изменения климата.

Экологическими вопросами не интересуются 10% жителей России, 7% россиян переживают исключительно по причине исчезновения животных некоторых видов. 30% респондентов экономят электричество и воду, 26% занимаются утилизацией батареек

#Общество
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