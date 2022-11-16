Более 50% россиян сортируют мусор

54% россиян, прошедших опрос, признались, что ведут экологичный образ жизни частично, а именно — экономят воду, электричество, сортируют мусор. Кроме того, 56% жителей России обеспокоены загрязнением воздуха, воды, прочих природных ресурсов, 14% россиян волнует вырубка лесов, а 13% беспокоятся по поводу разрушения озонового слоя и изменения климата.