Более 50% россиян сортируют мусор

Порядка 84% россиян обеспокоены проблемами экологии, пишет 360tv.ru, ссылаясь на RT и на результаты опроса специалистов мобильного приложения «Город» и финансового маркетплейса «Сравни».
54% россиян, прошедших опрос, признались, что ведут экологичный образ жизни частично, а именно — экономят воду, электричество, сортируют мусор. Кроме того, 56% жителей России обеспокоены загрязнением воздуха, воды, прочих природных ресурсов, 14% россиян волнует вырубка лесов, а 13% беспокоятся по поводу разрушения озонового слоя и изменения климата.
Экологическими вопросами не интересуются 10% жителей России, 7% россиян переживают исключительно по причине исчезновения животных некоторых видов. 30% респондентов экономят электричество и воду, 26% занимаются утилизацией батареек