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Российские учёные учатся создавать алмазные носители информации

Сегодня, 00:24
Ученые из Физического института им. П.Н. Лебедева (ФИАН) РАН совершили открытие, позволяющие создавать электронные устройства на алмазной основе.

Один из авторов исследования Георгий Красин отметил.ю что сейчас для записи информации используются магнитные или электронные устройства. Однако плотность записи информации на них уже практически подошла к пределу, пишет газета “Известия”

Следующий шаг в развитии данных систем – запись информации на основе законов оптики. Сообщается, что непосредственно с алмазами в институте ещё не работали, но работы с кварцем были успешными. 

По словам учёного, оптические системы информации позволят создавать более эффективные носители, в которых в одну ячейку можно будет записать несколько нолей и единиц. 

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Applied Surface Science.

#Светлана Павлова
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