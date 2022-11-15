ПЦБК поддержала проведение «Больших гонок» в Перми

На торжественном посвящении, состоявшемся после финала «Больших гонок», ребята пообещали вести здоровый образ жизни и не пропускать занятия, а также принимать участие во всех мероприятиях. Участникам вручили браслеты, которые символизируют их причастность к сообществу «Бумажника». Затем прошел танцевальный флешмоб. Детей поддерживали родители.