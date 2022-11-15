ПЦБК поддержала проведение «Больших гонок» в Перми

Командам предстояло пройти в общей сложности 12 увлекательных квестов. За каждый из них ребятам начисляли баллы, а впоследствии состоялось торжественное посвящение в участники секций ДК, пишет properm.ru.
Участница школы танца «Держи ритм» Дарина Гагарина сообщила, что ей понравилось угадывать слова, в которых все буквы были зашифрованы по их номерам в алфавите.
«Мне очень нравится наш ДК, у нас классные педагоги. Занимаюсь здесь современными танцами уже шестой год», - заявила участница.
На торжественном посвящении, состоявшемся после финала «Больших гонок», ребята пообещали вести здоровый образ жизни и не пропускать занятия, а также принимать участие во всех мероприятиях. Участникам вручили браслеты, которые символизируют их причастность к сообществу «Бумажника». Затем прошел танцевальный флешмоб. Детей поддерживали родители.
Из заявления исполнительного директора ДК «Бумажник» Галины Поповой следует, что мероприятие подобного рода прошло в заведении впервые. Однако все надеются на то, что теперь оно станет традиционным. Детскую спортивно-развлекательную игру «Большие гонки» планируют проводить ежегодно для новичков, сообщила Попова.
Следует отметить, что большинство кружков и секций в «Бумажнике» работают для жителей Голованова бесплатно. Это стало возможным благодаря поддержке со стороны Пермской ЦБК. Дворец принимает желающих всех возрастных категорий – и четырехлетних детей, и людей старшего поколения.
Различные занятия в ДК посещают свыше 300 человек в месяц. Открыто 17 направлений: для детей — хоккей, танцы, баскетбол, бокс, легкая атлетика и другие, для взрослых — вокал, скандинавская ходьба, шахматы и садоводство.
«Уже более 50 лет дворец культуры «Бумажник» остается центром культурной и спортивной жизни Голованова. Все это время ПЦБК поддерживает работу секций, проведение соревнований, конкурсов и концертов», - заявил гендиректор ПЦБК Юрий Марков.
Руководство ПЦБК активно оказывает поддержку и спортивной инфраструктуре микрорайона. Для жителей Голованова открыли хоккейную коробку и футбольное поле с новыми раздевалками, а в ДК «Бумажник» работает современный спортзал. Пермская ЦБК также продолжает вести сотрудничество с местным хоккейным клубом «Молот».