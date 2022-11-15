Программа Первого Российского винодельческого форума будет отличаться разнообразием

Как сообщает newsnn.ru, самым ожидаемым событием форума выступит сессия “Наука, сельское хозяйство и промышленность для развития виноделия России”. Роль ее модератора возьмет на себя глава научно-исследовательского центра “Курчатовский институт” Михаил Ковальчук. Запланировано обсуждение развивающихся винодельческих регионов, автохтонных сортов, контроля качества готовой продукции и обучения специалистов для работы в индустрии.
Модератором второй по значимости сессии, посвященной господдержке и регулированию отрасли, выступит Борис Титов, который является владельцем ПАО “Абрау-Дюрсо”. В рамках пленарного заседания “Виноделие России: новая орбита” пройдет обсуждение стратегии дальнейшего развития индустрии в новой экономической и геополитической реальности.
Пристальное внимание инсайдеров индустрии будет приковано к организованному на форуме саммиту Ассоциации виноградарей и виноделов России. На саммите будет проходить обсуждение границ виноградарско-винодельческих территорий, то есть терруаров, – данная тема крайне значима для создания идентичности вина отечественного производства.
Стоит учитывать, что деловая программа мероприятия отличается широким разнообразием и комплексностью. Наряду с отдельными секциями, посвященными маркетингу, рекламе, медиа и торговле – розничной и в сегменте HoReCa, будут обсуждаться нюансы продажи винной продукции в интернете. Ряд событий форума будет посвящен такому явлению, как винный туризм.
Информационным партнером форума выступает медиахолдинг 1MI.