Программа Первого Российского винодельческого форума будет отличаться разнообразием

Стоит учитывать, что деловая программа мероприятия отличается широким разнообразием и комплексностью. Наряду с отдельными секциями, посвященными маркетингу, рекламе, медиа и торговле – розничной и в сегменте HoReCa, будут обсуждаться нюансы продажи винной продукции в интернете. Ряд событий форума будет посвящен такому явлению, как винный туризм.