Новые модификации коронавируса легко обходят иммунитет

Как заявил в своем докладе руководитель научной группы Дэвид Хо, имеется как минимум четыре новых варианта коронавируса, причем все они произошли от «Омикрона». При этом у данных модификаций имеются мутации, связывающие вирус с клетками, что делает их очень трансмиссивными. В докладе Хо также подчеркивается, что ни одна из существующих вакцин от этих вариантов коронавируса не защищает.