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Новые модификации коронавируса легко обходят иммунитет

Сегодня, 10:21
Фото: 1MI
Исследователи Колумбийского университета выяснили, что мутации штаммов COVID-19 продолжаются, и новые версии способны с легкостью обходить иммунную защиту.

Отмечается, что в Соединенных Штатах уже зафиксировано появление нескольких новых вариантов вируса SARS-CoV-2, которые воздействуют на организм в обход иммунитета, сформированного как в результате болезни, так и под воздействие вакцины. Об этом пишет Pravda.Ru.

Как заявил в своем докладе руководитель научной группы Дэвид Хо, имеется как минимум четыре новых варианта коронавируса, причем все они произошли от «Омикрона». При этом у данных модификаций имеются мутации, связывающие вирус с клетками, что делает их очень трансмиссивными. В докладе Хо также подчеркивается, что ни одна из существующих вакцин от этих вариантов коронавируса не защищает. 

При этом в документе не говорится о российских вакцинах.

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