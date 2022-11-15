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Лауреатом премии «Качество обслуживания и права потребителей» стал страховой дом ВСК

Сегодня, 12:38
В Сочи прошло награждение победителей XIII ежегодной премии «Качество обслуживания и права потребителей». Лучшим в номинации «Финансовая грамотность и открытость» в категории «Цифровые решения в страховании» эксперты назвали Страховой Дом ВСК.

Премия «Качество обслуживания и права потребителей» вручается самым лучшим проектам, реализованным в данном направлении. Главная задача данного мероприятия — обеспечение конкурентного потенциала и устойчивого развития отечественного рынка товаров и услуг.

Определением лучших занимается экспертный совет. Также для этих целей используются потребительские тесты и индекс NPS исследовательского холдинга Romir.

Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский заявил, что одним из ключевых приоритетов компании остаётся удовлетворение потребности клиентов. Для этого компания внедряет инновационные решения, вводит цифровизацию, создаёт лучшие сервисы. Успехи по этому вектору отметил не только экспертный совет премии, но и клиенты Страхового Дома ВСК.

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