Лауреатом премии «Качество обслуживания и права потребителей» стал страховой дом ВСК

Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский заявил, что одним из ключевых приоритетов компании остаётся удовлетворение потребности клиентов. Для этого компания внедряет инновационные решения, вводит цифровизацию, создаёт лучшие сервисы. Успехи по этому вектору отметил не только экспертный совет премии, но и клиенты Страхового Дома ВСК.