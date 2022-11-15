ЕР разрабатывает систему соцобеспечения военнослужащих и их семей

Законопроект от партии о наделении участников спецоперации статусом ветеранов боевых действий был разработан и предложен в марте 2022 года. Закон, который касается мобилизованных участников СВО, в том числе офицеров, обеспечивает им ряд мер соцподдержки: ежемесячную финансовую выплату, льготный проезд в транспорте, льготы при оплате ЖКУ, а также санаторное лечение, медицинское обслуживание и многое другое. Об этом пишет rostovgazeta.ru.