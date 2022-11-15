ЕР разрабатывает систему соцобеспечения военнослужащих и их семей

Эта работа способствует устранению пробелов в законодательстве и обеспечивает максимальную поддержку военнослужащих и их семей в соответствии с поручениями главы РФ.
По словам Дмитрия Медведева, представителя ЕР, важнейшей задачей партии «Единая Россия» сейчас является обеспечить максимум внимания вопросу поддержки мобилизованных россиян и добровольцев, а также их семей.
Законопроект от партии о наделении участников спецоперации статусом ветеранов боевых действий был разработан и предложен в марте 2022 года. Закон, который касается мобилизованных участников СВО, в том числе офицеров, обеспечивает им ряд мер соцподдержки: ежемесячную финансовую выплату, льготный проезд в транспорте, льготы при оплате ЖКУ, а также санаторное лечение, медицинское обслуживание и многое другое. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Статус ветеранов боевых действий также получают и добровольцы, принимающие участие в спецоперации, — соответствующая инициатива уже принята в третьем чтении. Среди авторов законопроекта — Андрей Турчак — секретарь генсовета ЕР, а также сенаторы и депутаты — члены партии.
Кроме того, единороссами разработан закон, который наделил гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач спецоперации, статусом ветеранов боевых действий. Среди таких служащих — гражданский персонал ВС РФ, медики, сотрудники ремонтных бригад и прочие специалисты.
Также были приняты законы, защищающие боевые выплаты от списаний за долги, эти инициативы также были разработаны единороссами. Благодаря ЕР уже увеличено пособие по уходу за ребенком женщинам, проходящим военную службу, а служащие ВС РФ, получившие ранения, теперь могут продолжать работу на специальных должностях.
Андрей Турчак, обратившись в письме к главе правительства, проинформировал, что в течение восьми месяцев проведения спецоперации «Единая Россия» приняла ряд мер поддержки служащих ВС РФ и их семей на федеральном уровне. В регионах также инициировано около 50 разнообразных видов поддержки — от бесплатного горячего питания в школах для детей участников спецоперации до льгот по налогам и единовременных выплат.
Благодаря парламентариям ЕР изменения затронули и трудовое законодательство — в ТК РФ теперь есть норма, согласно которой работодатели обязаны сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. Кроме того, мобилизованные теперь обладают правом передачи управления предприятиями по доверенности. Правительство также выразило поддержку инициативы «Единой России» не учитывать доходы мобилизованных при расчете мер социальной поддержки их семей. Об этом информирует сайт партии ER.RU.
«Партия «Единая Россия» оказывает гуманитарную помощь семьям мобилизованных и самим бойцам. Ведется работа и на законодательном уровне. В Омской области в бюджете на будущий год уже учтены социальные гарантии семьям мобилизованных. Есть и субсидии на догазификацию в размере 130 тысяч рублей. Эту сумму семьи мобилизованных могут получить независимо от дохода семьи.
Также в регионе прорабатываются меры поддержки детей мобилизованных. Предусмотрена и единовременная помощь каждой семье мобилизованного в размере 100 тысяч рублей. В настоящее время бюджет Омской области находится на рассмотрении депутатов. Фракция «Единой России» вместе с правительством учтёт необходимую помощь», — отметил заместитель председателя Законодательного собрания Омской области, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Артёмов.