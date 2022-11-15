Бизнес-встречи, новые партнерства и 2,5 тыс. посетителей стендов Страхового Дома ВСК

Одним из наиболее перспективных проектов финансовой отрасли является цифровая ипотека. На данный момент ее широкое применение замедляется отсутствием единых стандартов информационного обмена между участниками рынка, а стимулом развития может стать интеграция между банками и страховщиками при помощи спецификации open API. В ходе форума ВСК и ДОМ.РФ подписали соглашение о совместном пилотировании цифровой ипотеки, в рамках которого между организациями будет налажен безопасный обмен данными об ипотечном договоре и договоре страхования клиента. А результатом проекта станет разработка спецификации, методических рекомендаций для участников рынка и предложений по законодательным изменениям.