В России изобрели альтернативную GPS-навигацию

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Известия» и на заявление АНО «Платформа НТИ». Как отмечают разработчики, автомобиль, оснащенный новой системой, на этапе первого проезда будет «изучать» то, что его окружает, и «запомнить» свой маршрут. Затем он сможет проходить этот маршрут уже без помощи водителя.