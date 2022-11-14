В России изобрели альтернативную GPS-навигацию

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Известия» и на заявление АНО «Платформа НТИ». Как отмечают разработчики, автомобиль, оснащенный новой системой, на этапе первого проезда будет «изучать» то, что его окружает, и «запомнить» свой маршрут. Затем он сможет проходить этот маршрут уже без помощи водителя.
Система устанавливается на машины, которые передвигаются по закрытым территориям, например, по складским площадкам, предприятиям, строительным объектам. После построения карты и распознавания окружающих объектов ТС будет готово к дальнейшему использованию уже без GPS.
Новая система визуальной навигации обладает способностью распознавать людей, посторонние предметы. В настоящее время разработка проходит тестирование в индустриальной логистике.