Стало известно, какие певцы будут востребованы на корпоративах НГ-2023

В Национальной ассоциации организаторов мероприятий сообщили, что рынок корпоративов на сегодняшний день просел на двадцать процентов. Однако, по словам президента компании Юлии Жоля, на самом деле все стабильно, и в большой степени вырос интерес к артистам эстрады, которые продемонстрировали свою патриотическую позицию. Например, SHAMAN — его часто заказывают, пояснила эксперт.