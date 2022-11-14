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Стало известно, какие певцы будут востребованы на корпоративах НГ-2023

Вчера, 14:27
Фото: 1MI
Эксперты рассказали, какие артисты российской эстрады пользуются наибольшей популярностью у компаний, организующих новогодние корпоративы для своих сотрудников.

В этом году далеко не все отечественные компании планируют устраивать традиционные новогодние корпоративы из-за непростой экономической обстановки и специальной военной операции (СВО). Но кто-то все же собирается порадовать своих сотрудников праздничной вечеринкой. Эксперты рассказали, какие певцы имеют самые большие шансы быть приглашенными для выступления на таких корпоративах. Об этом пишут «Известия».

В Национальной ассоциации организаторов мероприятий сообщили, что рынок корпоративов на сегодняшний день просел на двадцать процентов. Однако, по словам президента компании Юлии Жоля, на самом деле все стабильно, и в большой степени вырос интерес к артистам эстрады, которые продемонстрировали свою патриотическую позицию. Например, SHAMAN — его часто заказывают, пояснила эксперт.

По мнению организатора концертных и корпоративных мероприятий Али Левшина, большой популярностью пользуются Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров и Олег Газманов. 

А главный редактор ИА InterMedia Евгений Сафронов отметил, что госструктуры и близкие к властям организации, помимо оценки популярности кандидатов, также следят за их упоминании в медиасфере, предварительно запрашивают тексты песен и заранее оговаривают отсутствие соответствующих публичных заявлений.

#Общество
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