Стало известно, какие певцы будут востребованы на корпоративах НГ-2023

В этом году далеко не все отечественные компании планируют устраивать традиционные новогодние корпоративы из-за непростой экономической обстановки и специальной военной операции (СВО). Но кто-то все же собирается порадовать своих сотрудников праздничной вечеринкой. Эксперты рассказали, какие певцы имеют самые большие шансы быть приглашенными для выступления на таких корпоративах. Об этом пишут «Известия».
В Национальной ассоциации организаторов мероприятий сообщили, что рынок корпоративов на сегодняшний день просел на двадцать процентов. Однако, по словам президента компании Юлии Жоля, на самом деле все стабильно, и в большой степени вырос интерес к артистам эстрады, которые продемонстрировали свою патриотическую позицию. Например, SHAMAN — его часто заказывают, пояснила эксперт.
По мнению организатора концертных и корпоративных мероприятий Али Левшина, большой популярностью пользуются Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров и Олег Газманов.
А главный редактор ИА InterMedia Евгений Сафронов отметил, что госструктуры и близкие к властям организации, помимо оценки популярности кандидатов, также следят за их упоминании в медиасфере, предварительно запрашивают тексты песен и заранее оговаривают отсутствие соответствующих публичных заявлений.