С 1 января в России повысят зарплаты

Она напомнила, что по ст.134 ТК РФ у работодателя есть обязательства индексировать зарплату по мере роста цен на товары и услуги. Таким образом, прибавки к зарплате стоит ждать не только сотрудникам бюджетной сферы, но и тем, кто работает в сфере, где зарплаты привязаны к МРОТ.