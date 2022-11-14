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С 1 января в России повысят зарплаты

Сегодня, 00:39
С Нового года гражданам России повысят зарплаты.

Как пишет Infox со ссылкой на «Прайм», повышение коснется не только бюджетников: рост зарплат связан с принятым в правительстве решением увеличить МРОТ, сообщила доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она напомнила, что по ст.134 ТК РФ у работодателя есть обязательства индексировать зарплату по мере роста цен на товары и услуги. Таким образом, прибавки к зарплате стоит ждать не только сотрудникам бюджетной сферы, но и тем, кто работает в сфере, где зарплаты привязаны к МРОТ.

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