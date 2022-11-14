Россияне узнали, какие дачи привлекают воров

Как пишет Infox со ссылкой на беседу эксперта Федора Мезенцева с радио «Спутник», чтобы избежать прихода нежданных гостей, следует придать дому такой вид, как будто здесь постоянно живут хозяева.
Также Мезенцев рекомендовал избегать «богатого» оформления фасада дома и участка, если вы не собираетесь жить там постоянно, чтобы не привлекать аферистов всех мастей.
Зимой эксперт советует раз в неделю посещать дом, протаптывать дорожки в снегу, убирать сугробы. В летнее же время лучше нанимать для работ в доме и на участке профессионалов, не прибегая к помощи местных жителей, которые позже могут оказаться теми самыми ворами или наводчиками воров.