Россияне узнали, какие дачи привлекают воров

Зимой эксперт советует раз в неделю посещать дом, протаптывать дорожки в снегу, убирать сугробы. В летнее же время лучше нанимать для работ в доме и на участке профессионалов, не прибегая к помощи местных жителей, которые позже могут оказаться теми самыми ворами или наводчиками воров.