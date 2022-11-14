Работы на стройплощадках Сахалина и Курил идут высокими темпами

- Отмечу, что в отрасли есть видимые успехи в реализации социальных объектов. С начала 2022 года введены в эксплуатацию детский сад в селе Новое Макаровского района, физкультурно-оздоровительный комплекс в Холмске. Ожидается ввод в эксплуатацию до конца года второго корпуса поликлиники № 4 в Южно-Сахалинске, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и детской школы искусств в Аниве. В этом году началось строительство взлётно-посадочной полосы в Южно-Сахалинске, ближайшее время будет возведено и здание аэровокзала. Благодаря мерам поддержки возобновлено строительство легкоатлетического манежа, центра бокса. Строятся агропромышленный парк с оптовораспределительным центром. С привлечением дополнительного финансирования появятся универсальный спортивный зал, центр водных видов спорта и ледовая арена.

За 2021 год введены в эксплуатацию станция скорой медицинской помощи в Южно-Сахалинске, школа на 800 мест в Макарове, школа на 910 мест в Смирных, детский сад в Дальнем, сельский этно-культурный центр в Чир-Унвд.

В 2021 году была сдана школа в селе Рейдово Курильского городского округа, завершилось строительство дома культуры с библиотекой в селе Малокурильское на Шикотане. В 2020 году начал работу новый спортивно-оздоровительный комплекс на Парамушире. В этом году продолжится строительство центральной районной больницы и школы в Северо-Курильском городском округе.