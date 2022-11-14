Омбудсмен Львова-Белова: в новых регионах РФ создают систему помощи детям

Как сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка, в ЛНТ сейчас раненых детей нет. При этом в Донецке 14-летний подросток подорвался на мине-лепестке на детской площадке. “Договорились, что он приедет на реабилитацию к нам в клинику Рошаля, там делаем ему хороший бионический протез и думаем, в какие войска его могут взять”, – добавила Львова-Белова, подчеркнув, что мальчик хотел стать военным. Эксперт также дала высокую оценку работе врачей травматологического центра в Донецке.