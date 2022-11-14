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Минфин США назвал потолок цен на российскую нефть выгодным для Китая и Индии

Сегодня, 15:33
Властям Индии и КНР выгоден потолок цен на российскую нефть, следует из заявления главы американского Минфина Джанет Йеллен.

Планы китайского правительства продолжать закупки «черного золота» у Москвы "согласованы" со стремлением Запада к сохранению энергоносителя на глобальных рынках, пишет Pravda.Ru.

Ограничение стоимости российской нефти выгодно для всех стран, которые ее покупают, подчеркнула Йеллен. Утверждение нового механизма намечено на конец текущего года, напомнила она.

Благодаря такому решению коллективный Запад получит "новые рычаги влияния" на Кремль, подытожила глава американского финансового ведомства.

Йеллен проинформировала также о том, что в Белом доме активно продолжается разработка санкций против военно-промышленного комплекса России. Ограничения коснутся транснациональной сети корпораций и частных лиц, ранее закупавших военные технологии для РФ. 

 

#Светлана Павлова
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