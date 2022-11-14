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Государства НАТО показательно наращивают военное присутствие в Арктике

Сегодня, 15:33
Страны Военного Альянса заметно активизировали свою деятельность на территории Арктики. Политологи напрямую связывают это с тем, что военное присутствие там ощутимо усилила Россия.

Представители американских ВМС и британского ВМФ сейчас развертывают авианосцы в северной части Арктики. Таким образом, они демонстрируют, что всерьез обеспокоены действиями Москвы, сообщает Pravda.Ru.

ВВС Соединенных Штатов ранее провели испытания самолета MC-130J Commando II в ходе реализации концепции Rapid Dragon. Кроме того, в рамках учений была сброшена палета с крылатыми стелс-ракетами большой дальности.

Из недавнего заявления подполковника американских Вооруженных Сил Лоуренса Мельникова следует, что Вашингтон намеренно идет на провокации, однако, без эскалации.

 

#Светлана Павлова
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