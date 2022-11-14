Государства НАТО показательно наращивают военное присутствие в Арктике

Представители американских ВМС и британского ВМФ сейчас развертывают авианосцы в северной части Арктики. Таким образом, они демонстрируют, что всерьез обеспокоены действиями Москвы, сообщает Pravda.Ru.
ВВС Соединенных Штатов ранее провели испытания самолета MC-130J Commando II в ходе реализации концепции Rapid Dragon. Кроме того, в рамках учений была сброшена палета с крылатыми стелс-ракетами большой дальности.
Из недавнего заявления подполковника американских Вооруженных Сил Лоуренса Мельникова следует, что Вашингтон намеренно идет на провокации, однако, без эскалации.