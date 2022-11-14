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Эксперт рассказал, какое наказание может ждать женщину, избившую ребенка в ХМАО

Сегодня, 09:06
Фото: piqsels.com
Юрист Василий Воробьев прокомментировал распространившийся в сети видеоролик, на котором жительница города Радужный Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) нецензурно обругала и избила ребенка за отказ идти в церковь.

Вместо посещения храма девочка хотела смотреть мультфильмы, что и вызвало такую агрессию со стороны взрослого человека, пишут «Известия».

По словам эксперта, неважно, является ли она матерью этому ребенку или же нет, так как если она распускает руки, то к ответственности в любом случае будет привлечена. Если не будет доказано нанесение вреда здоровью (в видео заметно, что она ребенка придушивает), ее действия квалифицируются как побои. А если человек впервые привлекается к ответственности, то к нему будут применены административные меры — в частности, здесь подразумевается административный арест, но в данном случае вряд ли это возможно, подчеркнул Воробьев.

Он также пояснил, что статья 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ предусматривает штраф от пяти до тридцати тысяч рублей, либо арест от десяти до пятнадцати суток, либо исправительные работы до ста двадцати часов, однако, как правило, все сводится к штрафам. Но так как это дело быстро стало резонансным, могут быть приняты более жесткие меры, добавил юрист.

Так, в случае, если женщина является матерью девочки, она может быть привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), в рамках которой ей грозит штраф, а также семья может быть поставлена на учет как неблагополучная. А если ребенок получил ущерб здоровью, то это уже может быть уголовно наказуемым, добавил Василий Воробьев. 

#Общество
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