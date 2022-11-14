Эксперт рассказал, какое наказание может ждать женщину, избившую ребенка в ХМАО

По словам эксперта, неважно, является ли она матерью этому ребенку или же нет, так как если она распускает руки, то к ответственности в любом случае будет привлечена. Если не будет доказано нанесение вреда здоровью (в видео заметно, что она ребенка придушивает), ее действия квалифицируются как побои. А если человек впервые привлекается к ответственности, то к нему будут применены административные меры — в частности, здесь подразумевается административный арест, но в данном случае вряд ли это возможно, подчеркнул Воробьев.