Купить права — дорого. Омич хотел обмануть систему, но попался в лапы более хитрых

10 лет назад мужчина жил в Исилькуле, обучался там в автошколе, но не окончил — пришлось срочно ехать на вахту в Сургут. В октябре этого года заявитель купил автомобиль, однако прав не было до сих пор. Вопрос решила супруга — нашла в интернете объявление о продаже водительских удостоверений.