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Купить права — дорого. Омич хотел обмануть систему, но попался в лапы более хитрых

Сегодня, 09:33
Фото: 1MI
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Омич пытался купить права, но нарвался на мошенников

Потерпевший остался без денег, прав и возможности пользоваться машиной.

В полицию обратился 40-летний житель Центрального округа Омска. Он заявил о хищении денег. Сумма ущерба — 37 тысяч рублей. Подробности рассказали в полиции.

10 лет назад мужчина жил в Исилькуле, обучался там в автошколе, но не окончил — пришлось срочно ехать на вахту в Сургут. В октябре этого года заявитель купил автомобиль, однако прав не было до сих пор. Вопрос решила супруга — нашла в интернете объявление о продаже водительских удостоверений.

За услуги у омича запросили 37 тысяч рублей. В назначенный день семейная пара приехала в подразделение ГИБДД на 8-й Ремесленной улице. На тот момент интернет-собеседник скинул фото якобы уже пройденной теории экзамена. Желающий получить права мужчина перевел деньги. Тут же мошенник заявил, что уходит и больше не намерен нарушать закон. Больше на связь не выходил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Виновному грозит до пяти лет тюрьмы.

#Происшествия#Общество#Новости#Омск#ГИБДД#Уголовное дело#Мошенничество
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