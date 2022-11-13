Кто поднимет село. Почему современные россияне массово уезжают в сельскую местность

Проектов в этой программе масса. Там и дороги, и газопроводы и водопровод, и обеспечение доступом к Интернету. Фельдшерские пункты на каждые 6 км, решение проблемы занятости, новое жилье. Без конкретных цифр выглядит красиво. Но на всю страну за 5 лет должны появиться 2,58 тыс. км дорог с твердым покрытием. Проложить их хотят к «общественно значимым объектам». Выходя из дома сельский житель, как и века назад, будет месить грязь. Локальных водопроводов построят еще меньше — 1,65 тыс. км. Отметим, что к 2020 году питьевой водой были обеспечены только 68% сельских жителей. За это время еще собираются воплотить 20 проектов обустройства площадок под компактную жилищную застройку. Капля в море сельской местности.