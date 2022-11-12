Товары первой необходимости. Был пик простуд, и бумажные носовые платки подорожали на 7,2%. Из прочих товаров для гигиены подскочили гели для душа на 5,3%, зубные пасты на 3,1%, стиральные порошки на 2,7%, шампуни на 2,2%, зубные щетки на 1,9%. Немного подорожало туалетное и хозяйственное мыло — на 1,8 и 0,6% соответственно.