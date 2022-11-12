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Инфляция в Омске. Помидоры улетели в «стратосферу», подорожав на 77,3%

Вчера, 12:34
Фото: 1MI
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В Омской области подскочили цены на товары первой необходимости

Рост цен поражает воображение. Сильнее всего в Омске подорожали помидоры и дополнительное обучение.

Омскстат опубликовал данные о сравнении цен за октябрь с ценами на конец сентября. В среднем цены во всех категориях выросли на 0,3%. 

Продукты питания. Свежие помидоры теперь доступны не всем. Они подорожали на 77,3%. Бананы по сравнению с ними выросли в цене весьма скромно —  на 14,9%. Догоняет виноград с подорожанием на 13,8%. Апельсины подпрыгнули на 12,1%.

От 2,7 до 8,7% выросли цены на рыбу и морепродукты, черный перец горошком, сосиски, сардельки, куриные окорочка, свежая зелень, репчатый лук, зеленый чай, кетчуп, шоколадные конфеты и злаковые хлопья.

Товары первой необходимости. Был пик простуд, и бумажные носовые платки подорожали на 7,2%. Из прочих товаров для гигиены подскочили гели для душа на 5,3%, зубные пасты на 3,1%, стиральные порошки на 2,7%, шампуни на 2,2%, зубные щетки на 1,9%. Немного подорожало туалетное и хозяйственное мыло — на 1,8 и 0,6% соответственно.

Теплая одежда и обувь по сезону подорожали на 0,9–6,8%, дизельное топливо на 1,5%, медикаменты (на 0,6%).

Сфера услуг. Тарифы на городскую и междугороднюю телефонную связь выросли на 10%. Полеты в экономклассе стал подросли на 3,5%, потребительские кредиты на 2,5%

Дополнительное образование в государственных и муниципальных организациях подорожало значительно — на 26,4%. Прививки питомцам теперь ставить дороже на 12,2%, а покупать карту фитнес-клуба — на 6,6% затратнее, чем в сентябре.

Товары, которые стали дешевле. Таких товаров немного, но приятно удивили смартфоны, цены на них снизились на 7,4%. Электротовары и бытовые приборы упали на 0,1–5,4%, мебель на 0,2–4,0%. А футбольные мячи стали дешевле на 5%, что как раз не удивляет.

Еще в октябре подешевели яблоки на 9,4% и морковь на 9,3%, лимоны на 8,0%.

Гречка сдает позиции и снизилась на 7,6%, какао на 6,2%, сухофрукты на 4,4%, груши на 4,2%, а натуральный кофе на 3,5%.

Замороженная и охлажденная курица стала доступнее на 3,4%, свинина с костями — на 3,2%.

Фото: скриншот: Омскстат
Шокирующая статистика. Популярные товары в Омской области подорожали на 17 тысяч
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#Дарья Зыкова#Цены#Новости#Омская область#Статистика#Рост цен#Рост тарифов#Продукты питания#Платные услуги
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