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Врач дал рекомендации по предупреждению развития косоглазия

11 ноября 07:45
Фото: .piqsels.com
Офтальмолог профильного отделения Российской детской клинической больницы Российского национального исследовательского медицинского университета (РДКБ РНИМУ) им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ Василий Гладилин рассказал о причинах косоглазия и объяснил, как избежать его появления.

Он сообщил, что косоглазие является серьезным заболеванием, способным привести к потере четкости зрения, а также в некоторых случаях сигнализирующим о наличии патологий в других системах организма. Об этом пишут «Известия».

По словам Гладилина, порядка трех процентов детей страдают от косоглазия, при этом мальчики болеют так же часто, как и девочки. Он пояснил, что чаще всего косоглазие развивается из-за нарушения иннервации глазодвигательной мышцы — данное нарушение заключается в частичном или полном отсутствии сигнала мышцы, из-за чего она становится слабой и действует плохо. А у человека всего — двенадцать глазодвигательных мышц, по шесть с каждой стороны. И в случае нарушения работы одной из них нарушается баланс угла зрения и, соответственно, развивается косоглазие. Офтальмолог отметил, что появление этого заболевания могут также спровоцировать травма, инсульт и эндокринопатии.

Что же касается лечения и профилактики этого заболевания, то, как отметил специалист, косоглазие устраняется коррекцией зрения с помощью очков или хирургическим путем. Снизить риск возникновения косоглазия помогут сбалансированный зрительный режим и плановые консультации офтальмолога.

#Алина Ибрагимова#Общество
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