Врач дал рекомендации по предупреждению развития косоглазия

По словам Гладилина, порядка трех процентов детей страдают от косоглазия, при этом мальчики болеют так же часто, как и девочки. Он пояснил, что чаще всего косоглазие развивается из-за нарушения иннервации глазодвигательной мышцы — данное нарушение заключается в частичном или полном отсутствии сигнала мышцы, из-за чего она становится слабой и действует плохо. А у человека всего — двенадцать глазодвигательных мышц, по шесть с каждой стороны. И в случае нарушения работы одной из них нарушается баланс угла зрения и, соответственно, развивается косоглазие. Офтальмолог отметил, что появление этого заболевания могут также спровоцировать травма, инсульт и эндокринопатии.