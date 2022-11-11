Политолог спрогнозировал уход Пелоси с поста спикера в Конгрессе США

Подлесный также рассказал, какие изменения во внешней политике ждут американцев с приходом к власти республиканцев. По его словам, последние будут оказывать на администрацию давление с тем, чтобы больше внимания уделялось решению внутренних проблем, а поддержка Украины была сокращена.