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Политолог спрогнозировал уход Пелоси с поста спикера в Конгрессе США

11 ноября 07:11
Фото: pxhere.com
Руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады Павел Подлесный высказался по поводу заявления телеканала NBC о том, что республиканцы получат двести девятнадцать кресел в палате представителей Соединенных Штатов, а демократы — двести шестнадцать.

Он пояснил, что республиканцы в палате представителей имеют незначительный перевес, несмотря на предсказанные ранее более серьезные успехи Республиканской партии. А демократу Нэнси Пелоси придется покинуть пост спикера, пишет Pravda.Ru.

Подлесный также рассказал, какие изменения во внешней политике ждут американцев с приходом к власти республиканцев. По его словам, последние будут оказывать на администрацию давление с тем, чтобы больше внимания уделялось решению внутренних проблем, а поддержка Украины была сокращена.

Выдержат ли они свою принципиальную позицию по этому вопросу или нет, станет понятно в январе, когда соберется новый состав американского конгресса, резюмировал политолог.

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