Политолог спрогнозировал уход Пелоси с поста спикера в Конгрессе США

Он пояснил, что республиканцы в палате представителей имеют незначительный перевес, несмотря на предсказанные ранее более серьезные успехи Республиканской партии. А демократу Нэнси Пелоси придется покинуть пост спикера, пишет Pravda.Ru.
Подлесный также рассказал, какие изменения во внешней политике ждут американцев с приходом к власти республиканцев. По его словам, последние будут оказывать на администрацию давление с тем, чтобы больше внимания уделялось решению внутренних проблем, а поддержка Украины была сокращена.
Выдержат ли они свою принципиальную позицию по этому вопросу или нет, станет понятно в январе, когда соберется новый состав американского конгресса, резюмировал политолог.