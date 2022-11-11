Гендиректор Страхового Дома ВСК назвал основные проблемы в развитии киберстрахования

Еще одно направление развития страховой защиты от кибермошенников – аудит цифровых рисков. Пока предприниматели не уделяют должного внимания проблеме, а ведущие компании недооценивают риски, связанные с киберпреступлениями. Между тем методы действий кибермошенников расширяются, их гораздо больше, чем защитных инструментов. По этой причине бизнесменам важно вовремя проводить анализ слабых и сильных сторон своего бизнеса с точки зрения возможных цифровых атак.