Гендиректор Страхового Дома ВСК назвал основные проблемы в развитии киберстрахования

Как считает гендиректор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский, в России это направление развивается медленно по нескольким причинам. Об этом информирует newsnn.ru.
Среди основных факторов – дефицит узкопрофильных специалистов, способных производить оценку киберрисков, небольшой спрос среди представителей малого и среднего бизнеса на программы страхования, а также неэффективная законодательная база, регулирующая последствия киберпреступлений. Тарновский затронул эту тему во время пленарной сессии FINOPOLIS 2022.
По его словам, в настоящее время отрасль нуждается в универсальных специалистах, имеющих опыт в области андеррайтинга, информационной безопасности и продаж. Чтобы исправить положение, нужно создать учебную организацию, например, занимающуюся обучением специалистов по анализу киберрисков.
Еще одно направление развития страховой защиты от кибермошенников – аудит цифровых рисков. Пока предприниматели не уделяют должного внимания проблеме, а ведущие компании недооценивают риски, связанные с киберпреступлениями. Между тем методы действий кибермошенников расширяются, их гораздо больше, чем защитных инструментов. По этой причине бизнесменам важно вовремя проводить анализ слабых и сильных сторон своего бизнеса с точки зрения возможных цифровых атак.
По мнению эксперта, стимулировать развитие рынка киберстрахования будет работа над совершенствованием законодательства в части ответственности предприятий за утечку персональных данных. Штраф в настоящее время составляет 60 тысяч рублей.
При создании программы страхования киберрисков страховщикам важно учесть разнообразные факторы - оценку системы информационной безопасности компании, степень зрелости IT-процессов предприятия, число специалистов в области информационной безопасности, количество инвестиций в цифровую защиту и проблемы IT-инфраструктуры.