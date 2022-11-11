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Гендиректор Страхового Дома ВСК назвал основные проблемы в развитии киберстрахования

11 ноября 06:58
Согласно исследованию Vantage Market Research, мировой рынок страхования киберрисков к 2028 году может возрасти до объема свыше 26 млрд $.

Как считает гендиректор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский, в России это направление развивается медленно по нескольким причинам. Об этом информирует newsnn.ru.

Среди основных факторов – дефицит узкопрофильных специалистов, способных производить оценку киберрисков, небольшой спрос среди представителей малого и среднего бизнеса на программы страхования, а также неэффективная законодательная база, регулирующая последствия киберпреступлений. Тарновский затронул эту тему во время пленарной сессии FINOPOLIS 2022.

По его словам, в настоящее время отрасль нуждается в универсальных специалистах, имеющих опыт в области андеррайтинга, информационной безопасности и продаж. Чтобы исправить положение, нужно создать учебную организацию, например, занимающуюся обучением специалистов по анализу киберрисков.

Еще одно направление развития страховой защиты от кибермошенников – аудит цифровых рисков. Пока предприниматели не уделяют должного внимания проблеме, а ведущие компании недооценивают риски, связанные с киберпреступлениями. Между тем методы действий кибермошенников расширяются, их гораздо больше, чем защитных инструментов. По этой причине бизнесменам важно вовремя проводить анализ слабых и сильных сторон своего бизнеса с точки зрения возможных цифровых атак.

По мнению эксперта, стимулировать развитие рынка киберстрахования будет работа над совершенствованием законодательства в части ответственности предприятий за утечку персональных данных. Штраф в настоящее время составляет 60 тысяч рублей.

При создании программы страхования киберрисков страховщикам важно учесть разнообразные факторы - оценку системы информационной безопасности компании, степень зрелости IT-процессов предприятия, число специалистов в области информационной безопасности, количество инвестиций в цифровую защиту и проблемы IT-инфраструктуры.

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