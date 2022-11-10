Юрист рассказал об ответственности за харассмент

Адвокат указал, что Уголовный кодекс содержит статью 133 — «Понуждение к действиям сексуального характера». Она предусматривает ответственность, если жертву шантажировали, угрожали уничтожить ее имущество, использовали материальную или другую зависимость человека. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на один год. По большей части это все же штрафы до 120 000 рублей.