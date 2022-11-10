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Юрист рассказал об ответственности за харассмент

10 ноября, 14:11
Домогательства на работе являются достаточно распространенным явлением. В последние годы объектами приставаний со стороны начальства или коллег становятся не только женщины, но и мужчины.

Российское законодательство не содержит положений о наказании за харассмент. О том, как справиться с этой проблемой, рассказал в беседе с Общественной службой новостей правовед Денис Спицын.

Адвокат указал, что Уголовный кодекс содержит статью 133 — «Понуждение к действиям сексуального характера». Она предусматривает ответственность, если жертву шантажировали, угрожали уничтожить ее имущество, использовали материальную или другую зависимость человека. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на один год. По большей части это все же штрафы до 120 000 рублей.

Адвокат считает, что законодательство в данной области нужно ужесточить. Однако при этом потребуется разработка мер контроля на предмет соблюдения законности для исключения наговоров и ложных обвинений.

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