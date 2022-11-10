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Во Владивосток прибыл поезд Деда Мороза

10 ноября 06:40
Фото: iz.ru
Административный центр Приморского края посетил главный Дед Мороз страны. «Сказочный» состав включает в себя девятнадцать вагонов, в числе которых — салон-приемная, сцена, помещение для проведения игр и квестов, лавка, рестораны и ряд других вагонов «специального назначения».

Поезд Деда Мороза стартовал из Великого Устюга 22 октября. Путешествие продлится до 15 января будущего года. На маршруте протяженностью в общей сложности более тридцати трех тысяч километров, организована праздничная программа с участием аниматоров и артистов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на телеканал «360».

На вокзале Владивостока все желающие могли посетить экскурсию внутри поезда — в настоящее все билеты туда уже распроданы. После Владивостока праздничный поезд отправится в Партизанск, куда прибудет с 19.15 до 20.05 десятого ноября, а затем  — в Находку (Тихоокеанская), где совершит остановку в этот же день с 21.00 до 00.00.

#Общество
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