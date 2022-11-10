Во Владивосток прибыл поезд Деда Мороза

На вокзале Владивостока все желающие могли посетить экскурсию внутри поезда — в настоящее все билеты туда уже распроданы. После Владивостока праздничный поезд отправится в Партизанск, куда прибудет с 19.15 до 20.05 десятого ноября, а затем — в Находку (Тихоокеанская), где совершит остановку в этот же день с 21.00 до 00.00.