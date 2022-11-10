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В России садовые участки могут отдать под «дачную реновацию»

10 ноября 11:31
Фото: 1MI
Российский союз промышленников и предпринимателей и Российский союз строителей предложили Министерству строительства использовать садовые участки для строительства.

Как сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Известия», предприниматели хотят использовать их в рамках региональных программ комплексного развития.

В Министерстве строительства уже подготовили проект закона с изменениями в Градостроительный кодекс, предприниматели со своей стороны подготовили и направили предложения к нему. В их числе — «дачная реновация»: предлагается снять запрет на застройку участков под садовыми домами.

Союзы предпринимателей и промышленников выразили желание реализовать по одному проекту на нескольких участках, в том числе несмежных, и наложить запрет на выход из договора об участие в программе многоквартирным домам.

Председатель комитета РСС по малоэтажному строительству Константин Пороцкий озвучил предложение по строительству на месте дач малоэтажных быстровозводимых ЖК с коммуникациями и инфраструктурой — в них стоимость 1 м² будет ниже, чем в среднем по стране: менее 83 тыс. рублей.

#Общество
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