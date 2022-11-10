Mazda Motor покидает российских рынок

Японская компания Mazda решила завершить свою работу в России, но оставила за собой право вернуться. Свою долю во владивостокском заводе Mazda Motor продала всего за 1 евро. По договору в течении трех лет японские партнеры могут вернуть свой бизнес за эту же символическую стоимость.