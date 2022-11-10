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Mazda Motor покидает российских рынок

11 ноября, 01:20
Японская компания Mazda решила завершить свою работу в России, но оставила за собой право вернуться. Свою долю во владивостокском заводе Mazda Motor продала всего за 1 евро. По договору в течении трех лет японские партнеры могут вернуть свой бизнес за эту же символическую стоимость.

Об этом сообщили в INFOX.RU со ссылкой на газету «Ведомости». Из отчета японской компании известно, что убыток от своего ухода с российского рынка Mazda оценивает в $82 млн.

Mazda продала свою долю совместного предприятия во Владивостоке компании «Соллерс». О своем намерении свернуть бизнес в РФ японская компания впервые упомянула в сентябре. Причина такого решения в том, что к тому времени завод во Владивостоке уже простаивал на протяжении нескольких месяцев из-за нехватки комплектующих.

Представители автомобилестроительной компании «Соллерс» в конце сентября рассказали изданию Motor, что они планируют перезапустить владивостокский завод и выпускать машины других брендов.

#Ольга Земскова
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